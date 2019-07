Estados Unidos pedem formalmente que Alemanha ajude a patrulhar Estreito de Ormuz

Alemanha adverte Irã contra escalada de tensões no Golfo

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, advertiu o Irã de que a apreensão de embarcações comerciais em uma importante rota marítima do Golfo Pérsico está contribuindo para uma "espiral de escalada" que poderia levar à guerra. Maas disse, em comentário na edição deste domingo do jornal alemão Bild, que a apreensão de um petroleiro britânico na sexta-feira e a detenção temporária de outro tornaram a situação no Golfo "muito mais séria e perigosa do que estava".