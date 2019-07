Estados Unidos e Guatemala firmam acordo migratório

EUA veta pedidos de asilo na fronteira com o México

O governo dos Estados Unidos vetou pedidos de asilo feitos na fronteira do país com o México a imigrantes oriundos de outros países da América Central. De acordo com um decreto publicado ontem pelo governo do presidente Donald Trump, solicitantes de asilo que passam por um outro país antes de chegar aos EUA não poderão mais fazer a requisição ao governo norte-americano.