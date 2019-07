Manifestantes entram na sétima semana de protestos em Hong Kong

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um grande grupo de manifestantes contrários ao governo tomou uma importante rua do distrito comercial de Hong Kong ontem, na sétima semana de ações. As manifestações tiveram início depois que o governo apresentou uma lei que previa a extradição para a China de suspeitos de terem cometido crimes.

O protesto de ontem começou no Chater Garden, um parque do distrito financeiro. Algumas pessoas levavam máscaras e capacetes amarelos, ainda que a maioria somente carregasse mochilas. Barricadas foram montadas, ao mesmo tempo em que a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersão.

No sábado, outro protesto reuniu mais de 280 mil manifestantes no bairro de Yuen Long contra o espancamento de manifestantes há uma semana e medidas autoritárias do governo chinês.

Como pano de fundo das manifestações há um interesse latente em conseguir uma democracia plena no território. O líder da cidade se elege por meio de um comitê pró-China, em vez de ser em eleições diretas.