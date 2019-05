Caças F-22 dos EUA interceptam bombardeiros russos TU-95 no Alasca

214

685441

2019-05-22 19:45:09

Caças norte-americanos interceptaram seis aviões militares russos no espaço aéreo internacional a Oeste do Alasca e os seguiram até deixar a área, informou o Comando de Defesa Aérea da América do Norte (Norad, sigla em inglês). A esquadra russa incluía dois bombardeiros estratégicos Tupolev TU-95, que foram interceptados na segunda-feira (20) por dois caças F-22, detalhou o Comando.

Um segundo grupo de dois bombardeiros Tu-95 e dois caças Su-35 também foram interceptados por outro par de caças F-22. Um avião de vigilância do grupo Airborne Warning and Control System (AWACS) supervisionou as operações, destacou o Norad, acrescentando que os aviões russos voaram no espaço aéreo internacional a todo momento.

As aeronaves foram interceptadas quando entraram na Zona de Identificação da Defesa Aérea do Alasca, um perímetro que fica fora do espaço aéreo nacional, mas dentro da qual o tráfego aéreo permanece sob vigilância constante para reduzir os tempos de resposta em caso de uma ameaça hostil.