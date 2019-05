Estou oferecendo um novo acordo para o Brexit, diz Theresa May

214

2019-05-21 13:32:06

May afirmou que todas as alterações foram feitas pensando em facilitar sua aprovação, HO/PRU/AFP/JC

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou que enviará ao Parlamento britânico uma nova proposta de acordo para a saída do país da União Europeia, o Brexit. May não entrou em detalhes sobre a nova proposta, mas afirmou que todas as alterações foram feitas pensando em facilitar sua aprovação, sobretudo pela oposição ao seu governo.

Genericamente, a primeira-ministra disse que a nova proposta vai garantir que não haverá mudança na política ambiental do Reino Unido, além de manter regras comuns entre o país e a UE, como o livre comércio e o livre trânsito de pessoas. Além disso, May também citou que vai propor alternativas ao backstop (dispositivo para evitar a criação de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda) até setembro.