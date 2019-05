Polícia francesa isola a Torre Eiffel depois de homem tentar escalá-la

214

684818

2019-05-20 13:35:00

A Torre Eiffel foi isolada depois que um homem foi visto escalando o emblemático monumento parisiense, informou a empresa que administra o local nesta segunda-feira, 20.

"Detectamos uma pessoa subindo. Este é o procedimento usual. Devemos impedi-la de continuar e, neste caso, a Torre é isolada", acrescentou uma fonte da empresa, que não sabia dizer quantos turistas foram retirados do local. Membros da polícia e bombeiros foram enviados ao local, disse uma fonte policial.

"A Torre Eiffel está atualmente fechada até novo aviso", afirma em francês e inglês um posto na conta oficial do monumento no Twitter, na qual os turistas são recomendados a adiar a visita.

A polícia está em contato com o indivíduo, mas, por enquanto, as razões pelas quais a fachada do monumento foi escalada são desconhecidas, disse a mesma fonte.

Não é a primeira vez que uma pessoa tenta subir neste emblemático monumento de 324 metros de altura. Em outubro de 2017, foi completamente esvaziada em virtude da presença de um jovem que ameaçou cometer suicídio.

A França, que atrai turistas de todo o mundo por seus monumentos, cultura e gastronomia, recebeu 89,4 milhões de turistas estrangeiros no ano passado, mantendo assim sua posição como o principal destino do mundo.

E a Torre Eiffel, que este ano celebra 130 anos desde a sua construção, é o monumento mais visitado com acesso pago no mundo, com sete milhões de ingressos por ano. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS