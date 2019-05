214

Em artigo, Theresa May diz que levará ao Parlamento 'oferta ousada' para o Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, planeja fazer uma "oferta ousada" ao Parlamento para obter apoio para seu acordo Brexit, segundo afirmou a conservadora em artigo assinado por ela e publicado no jornal local Sunday Times. O texto diz ainda que uma nova proposta será levada à apreciação da Casa dos Comuns em "algumas semanas".

May defendeu que seu projeto de lei virá "com um pacote melhorado de medidas que, acredito, podem ganhar novo apoio" dos Parlamentares.

Na última semana, o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, afirmou que nada do que ouviu "me leva a acreditar que é fundamentalmente diferente" das ofertas anteriores do Brexit, após semanas de negociações entre os partidos em busca de uma proposta que possa ser aprovada pela Casa dos Comuns.