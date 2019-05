Filho de Meghan Markle e príncipe Harry é apresentado ao mundo

214

683012

2019-05-08 09:29:59

O filho de Meghan Markle, duquesa de Sussex, e do príncipe Harry, foi apresentado ao público nesta quarta-feira (8), dois dias após o nascimento. A criança - ainda sem nome - deve conhecer sua bisavó, a rainha Elizabeth II, até o fim do dia. Harry disse que ele e Meghan estão "pensando" nos nomes. Conhecido até o momento apenas como "Baby Sussex", o novo bebê real é o sétimo na linha de sucessão para assumir o trono britânico.

"Eu tenho os dois melhores homens do mundo, então estou muito feliz", afirmou Meghan, de 37 anos, que apareceu diante das câmeras de televisão no St. George's Hall, do Castelo de Windsor. O príncipe Harry, de 34 anos, disse que ainda não sabe dizer com quem o bebê se parece.