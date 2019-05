Após eleição ser anulada, prefeito de Istambul disputará cargo novamente

214

2019-05-08

Ekrem Imamoglu, prefeito de Istambul que na segunda-feira teve o mandato cassado após a anulação das eleições municipais, vai concorrer novamente ao cargo no próximo mês. Imamoglu, do Partido Popular Republicano (CHP), venceu o candidato do presidente Recep Erdogan na eleição de 31 de março por uma margem de 13 mil votos. Erdogan declarou, então, que com uma margem tão estreita "ninguém tem o direito de dizer que ganhou".

Após duas semanas de recontagem de votos, Imamoglu assumiu o cargo em 17 de abril. A decisão de cassar seu mandato e repetir as eleições foi tomada na pelo Alto Comitê Eleitoral da Turquia, atendendo a um recurso do Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP), de Erdogan, que cita supostas irregularidades.

Eles argumentam que documentos com os resultados não foram assinados e que alguns mesários não eram funcionários públicos. Erdogan considerou a anulação "o melhor passo" para "fortalecer nossa determinação de resolver problemas dentro da estrutura da democracia e da lei". Já o CHP condenou a decisão e denunciou um "golpe contra as urnas", afirmando que a Turquia está mergulhando em uma "ditadura".

O AKP perdeu o controle de Istambul após 25 anos no poder - um revés para Erdogan, que declarou várias vezes que "quem ganha em Istambul, ganha na Turquia". O partido também perdeu na capital, Ancara.