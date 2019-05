Mais de 200 cidades europeias se unem por estratégia climática

214

682855

2019-05-08 03:00:00

Em carta aberta divulgada ontem, 210 prefeitos de cidades europeias pediram aos chefes de governo e de Estado da União Europeia (UE), que elaborem e coloquem em prática uma estratégia climática de longo prazo, durante a reunião de cúpula que começa amanhã, em Sibiu, na Romênia. A carta foi assinada pelos prefeitos de Paris, Londres, Estocolmo, Amsterdã, Oslo, Milão, Atenas e Stuttgart, entre outras cidades.

Segundo eles, a meta final deve ser uma atividade econômica que, a partir de 2050, alcance a neutralidade climática, ou o balanço zerado de emissões de CO2. Os políticos apoiam, assim, uma proposta feita pela Comissão e pelo Parlamento Europeu, que chamaram de a única realizável em prol do futuro do continente e do mundo. "A Europa deve se tornar uma líder mundial na questão climática. As gerações futuras não vão nos perdoar se não agirmos enquanto ainda tivermos tempos", afirmou a prefeita da Paris, Anne Hidalgo.

A meta atual da UE é reduzir suas emissões de gases do efeito estufa em 40% até 2030, na comparação com 1990. Na segunda-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que vai colocar o tema na agenda de Sibiu.

Centenas de ONGs também convocaram os líderes a agir contra as mudanças climáticas. "Lançamos um sinal de alerta em prol do clima para todos os atuais e futuros políticos europeus", disse o diretor do Climate Action Network (CAN) Europe, Wendel Trio.