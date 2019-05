Muçulmanos dão início ao mês sagrado do Ramadã

214

2019-05-07

Mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo começaram a observar ontem o Ramadã, o mês sagrado no islamismo, marcado por jejum e preces cinco vezes ao dia. Foi no nono mês do calendário islâmico que o profeta Maomé recebeu as primeiras revelações do Alcorão, por isso, no período, que neste ano se estende até 4 de junho, o jejum é considerado sagrado e obrigatório para todos os muçulmanos adultos e saudáveis. Crianças até 12 anos, doentes e idosos estão isentos.