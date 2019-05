214

2019-05-01 13:08:54

Protestos e 165 detenções marcam Dia do Trabalho na França

Agência Brasil

A celebração do Dia do Trabalho na França começou nesta quarta-feira (1º) com pelo menos 165 pessoas detidas em meio a protestos em Paris.

A forte atuação da polícia francesa ocorre após meses de atos em massa do movimento conhecido como coletes amarelos.

Homens das forças de segurança foram destacados para cobrir praticamente toda a cidade e, até o meio-dia (horário local), policiais já haviam feito o que a prefeitura chamou de verificação preventiva de identidade de mais de 9 mil pessoas.

Tradicionalmente, o Dia do Trabalho na França é comemorado com grandes marchas em todo o país, organizadas por centrais sindicais e, em paralelo, uma manifestação da Frente Nacional, agora chamada de Agrupamento Nacional, principal partido de extrema direita do país.