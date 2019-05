Guaidó convoca venezuelanos para novos protestos

214

Agência Brasil

O presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, publicou nesta quarta-feira (1º), em sua conta na rede social Twitter, uma mensagem convocando os opositores de Nicolás Maduro a irem às ruas novamente. Ao divulgar uma lista com o que chamou de pontos de concentração para os atos na capital Caracas, ele acrescentou "seguimos com mais força do que nunca".

O presidente Nicolás Maduro, por sua vez, utilizou sua conta na mesma rede social para parabenizar trabalhadores pela data, mas sem deixar de citar a crise política no país. "A classe trabalhadora tem em mim um presidente que sempre defenderá seus direitos e reivindicações, fazendo frente ao império e seus lacaios, que pretendem retirar nossas conquistas. Fracassarão".

A tentativa de novas mobilizações por parte do presidente autoproclamado acontece um dia depois dele convocar os venezuelanos às ruas sob a afirmação de que teria apoio dos militares. Maduro, entretanto, disse ter conversado com todos os comandantes das Regiões de Defesa Integral e Zonas de Defesa Integral que, segundo ele, manifestaram "total lealdade ao povo, à Constituição e à Pátria".