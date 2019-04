Governo libera presos sírios após repatriação de restos de soldado

214

681542

2019-04-29 03:00:00

Israel liberou dois prisioneiros sírios ontem, como "um gesto de boa vontade" após a repatriação dos restos mortais de um soldado israelense que desapareceu a mais de 35 anos. No entanto, o país insiste que a medida não foi um ato de gratidão pelo retorno dos restos de Zachary Baumel, no início deste mês. A televisão estatal síria disse que os prisioneiros Zeidan Tawil e Khamis al-Ahmad chegaram bem ao lado sírio de Quneitra, na divisa com Israel, e mostrou um breve vídeo dos dois sendo entregues às autoridades sírias.

Baumel havia desaparecido durante a guerra de 1982, quando forças israelenses invadiram o Líbano. Mediadores russos facilitaram o retorno de seus restos pouco antes das eleições em Israel neste mês, que reconduziram Benjamin Netanyahu, pela quinta vez, ao cargo de primeiro-ministro. O governo sírio negou ter conhecimento do paradeiro de Baumel e disse que não estava envolvido na repatriação de seus restos.