2019-04-25 10:39:27

Atentados causam fechamento de igrejas no Sri Lanka

Agência Brasil

Todas as igrejas católicas do Sri Lanka vão permanecer fechadas e nenhuma missa será celebrada até "a situação de segurança melhorar", após os atentados suicidas no domingo de Páscoa, informou nesta quinta-feira (25) um dos responsáveis pelos templos.

"A conselho das forças de segurança, manteremos todas as igrejas fechadas", explicou, adiantando que "não será realizada nenhuma missa pública até novo aviso".

Segundo os últimos dados oficiais, o número de mortos nos atentados suicidas no domingo de Páscoa no Sri Lanka subiu para 359 e mais suspeitos foram detidos.

O porta-voz da polícia, Ruwan Gunasekara, disse que foram detidos mais 18 suspeitos de ligação com os atentados, elevando o total para 58.