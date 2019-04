Com julgamento marcado, Cristina lidera pesquisa

214

680733

2019-04-24 03:00:00

A ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, 66 anos, deve sentar-se no banco dos réus pela primeira vez no próximo dia 21 de maio no julgamento do caso conhecido como "Los Sauces". Mesmo investigada por este e outros seis episódios de corrupção, a atual senadora planeja concorrer às eleições presidenciais marcadas para 27 de outubro. Em pesquisa divulgada no fim de semana pela consultora Isonomia, Cristina levaria nove pontos de vantagem num eventual segundo turno contra Mauricio Macri, atual ocupante do cargo.

Apesar de as candidaturas serem formalizadas apenas em junho, quando termina o prazo de inscrição para as eleições primárias de agosto, a sondagem dá 45% dos votos a Cristina contra 36% para Macri em um segundo turno. Já no primeiro, ambos estariam em empate técnico, com cerca de 30% dos votos.

O terceiro colocado depende ainda da definição de quem será o candidato do peronismo moderado. O melhor posicionado é Sergio Massa, seguido do ex-ministro da Economia Roberto Lavagna e do governador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Também há uma dúvida sobre uma provável candidatura independente da União Cívica Radical, que vinha integrando a base aliada de Macri.

A situação econômica do país vem piorando, com o aumento da inflação - que chegou a seu recorde desde 1991, com 4,7%, em março - e da pobreza, que já atinge 32% da população. Esse quadro vem debilitando as chances de reeleição do atual presidente.

O julgamento de Cristina envolve a acusação de desvio e lavagem de dinheiro público por meio dos hotéis que pertencem à família Kirchner na Patagônia.