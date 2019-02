214

2019-02-22 09:11:45

Japão, EUA e Coreia do Sul se reúnem antes de cúpula com Pyongyang

Agência Brasil

A NHK, a emissora pública de televisão do Japão, informou nesta sexta-feira (22) que o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos (EUA), John Bolton, terá conversações com autoridades do Japão e da Coreia do Sul, em preparação à segunda reunião de cúpula entre Washington e Pyongyang (a capital norte-coreana), que está marcada para a semana que vem no Vietnã.

Fontes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul informaram que Bolton vai visitar a cidade sul-coreana de Pusan neste domingo (24), onde vai se encontrar com o chefe do secretariado nacional do Conselho de Segurança do Japão, Shotaro Yachi, e o chefe do Escritório de Segurança Nacional da Coreia do Sul, Chung Eui-yong.

Os três deverão confirmar que as posturas de cada país serão rigorosamente coordenadas antes da cúpula. O governo norte-americano deu indicações de que estaria disposto a ajudar no desenvolvimento econômico da Coreia do Norte, se o governo norte-coreano se comprometer a realizar uma completa desnuclearização. Os três representantes devem discutir como fazer a desnuclearização da Coreia do Norte.