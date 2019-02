Forte terremoto deixa feridos no Japão

214

2019-02-22 08:27:44

Agência Brasil

Autoridades japonesas estão analisando a escala dos danos provocados por um terremoto de magnitude 5,8 na escala Richter, que atingiu a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, na noite dessa quinta-feira (21). O terremoto ocorreu às 21h22min na parte central da ilha, com o foco do tremor a uma profundidade de 33 quilômetros. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves, e mais de 70 casas estão sem água.

Autoridades estão alertando sobre mais atividades sísmicas. Em setembro último, a região foi atingida por um terremoto de magnitude 6,7, deixando 41 mortos. Toshiyuki Matsumori, da Agência de Meteorologia do Japão, disse que o abalo de ontem foi secundário daquele ocorrido no ano passado.

Autoridades em Atsuma afirmam que houve deslizamentos de terra na região, mas não foram registrados danos. Um especialista em terremotos está alertando sobre a ocorrência de possíveis deslizamentos de terra. Ele diz que o tremor do ano passado provocou afrouxamento do solo. Recomendou às pessoas que vivem nas proximidades das encostas de montanhas que saiam como medida de precaução.

O Aeroporto Shin-Chitose está operando normalmente nesta sexta-feira (22).