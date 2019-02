214

2019-02-22 08:52:08

Deputados venezuelanos relatam esquema militar na fronteira com Brasil

Agência Brasil

Nas redes sociais, os deputados da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela relatam um forte esquema militar, organizado pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na fronteira com o Brasil. No Twitter, um parlamentar promete enfrentar o bloqueio com "coragem e moral".

Maduro anunciou nessa quinta-feira (21) o fechamento da área para impedir a entrada de ajuda humanitária , organizada pelos Estados Unidos e Brasil com colaboração de vários países e entidades internacionais.

Em um vídeo, postado na sua conta pessoal no Twitter, o deputado Americo De Grazia relata clima de tensão na fronteira e diz que três generais foram enviados para a região.

Como o vídeo foi postado de madrugada, ele anunciou reação para esta sexta-feira (22) ao longo do dia. "Abriremos a fronteira com coragem e moral", afirmou.

Deputados venezuelanos, que integram a caravana que segue para a fronteira da Venezuela com a Colômbia, denunciam nas redes sociais que os ônibus, nos quais estão, foram alvos de ataques durante a madrugada desta sexta-feira. Imagens mostram vidros quebrados e estilhaços.

A Assembleia Nacional Constituinte é formada majoritariamente por parlamentares oposicionistas ao presidente Nicolás Maduro. Em seus discursos, ele diz o parlamento é ilegítimo. Porém, todos os parlamentares foram eleitos.