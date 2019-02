214

Grupo classificado de 'anarquistas gregos' invade embaixada do Brasil na Grécia

A embaixada do Brasil em Atenas, Grécia, foi invadida e pichada nesta quarta-feira (20). Segundo informações obtidas pelo jornal O Estado de S. Paulo, cerca de dez pessoas renderam os vigilantes e entraram no prédio gritando palavras de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro. Ainda de acordo com essas informações, o grupo foi classificado como "anarquistas gregos". Não teriam sido identificados brasileiros entre eles.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) limitou-se a dizer à reportagem que "no momento não tem maiores esclarecimentos sobre o caso".

Esta é a segunda invasão de embaixada brasileira na Europa, desde que Bolsonaro assumiu a Presidência da República.

Em 1º de fevereiro, a embaixada do Brasil em Berlim também foi atacada e a fachada do prédio coberto por tinha rosa, janelas e portas foram quebradas em uma ação de apoio à "resistência feminista, transgênero e antifascistas no Brasil" e ao MST - Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.

Esses ataques começam a preocupar o Palácio do Planalto, porque podem se transformar em atos de terror.

Desta vez, além de renderem os vigilantes, paredes, móveis e quadros foram pichados na embaixada de Atenas.

O governo brasileiro ainda está identificando os estragos e verificando as atitudes a serem tomadas.