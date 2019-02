214

671155

2019-02-20 09:42:48

Levarei à UE questionamento do Parlamento sobre fronteira das Irlandas, diz May

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou no Parlamento em Londres que levará ainda nesta quarta-feira (20) a Bruxelas os questionamentos dos legisladores britânicos sobre o status futuro da fronteira entre as Irlandas. Trata-se do maior ponto de discórdia entre as partes, na busca por um acordo para a saída do país da União Europeia, o Brexit.

May deve viajar à Bélgica e tem uma reunião prevista em Bruxelas às 14h30min (de Brasília) com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Ela foi questionada pela oposição o que pode buscar de novo, já que a UE tem resistido a renegociar o acordo já fechado.

O documento, contudo, tem sido rechaçado por parlamentares britânicos, sobretudo pela questão do status futuro das Irlandas. Segundo a premiê, é preciso haver mudanças com valor legal para esclarecer esse ponto. Ela voltou a dizer, de qualquer modo, que o plebiscito realizado em 2016 foi vencido pela opção pela saída do país do bloco. May tem rechaçado realizar novo voto popular sobre o assunto.

O líder do oposicionista Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, criticou a postura do governo, que segundo ele prejudica o mercado de trabalho britânico, e citou o anúncio de ontem da Honda de fechar uma fábrica na Inglaterra. May lamentou a decisão da empresa, mas ressaltou que a própria Honda disse que isso não tinha relação com a saída da UE. A primeira-ministra afirmou que as montadoras têm dito a ela que apoiam o acordo do Brexit fechado por seu governo.

As declarações de May no Parlamento ocorrem no mesmo dia em que seu Partido Conservador viu três parlamentares abandonarem a sigla por divergências sobre a condução do Brexit. O trio de deputadas se unirá a outros oito parlamentares que eram do Partido Trabalhista e agora passam a integrar o centrista Grupo Independente. Com a saída, a maioria conservadora do Parlamento ficou ainda mais modesta.