2019-02-07

UE reafirma que não reabrirá acordo do Brexit em encontro com Theresa May

Theresa May e Jean-Claude Juncker se reuniram para revisão dos próximos passos do Brexit François WALSCHAERTS / AFP/JC

Theresa May e Jean-Claude Juncker se encontraram hoje para revisão dos próximos passos do Brexit. De acordo com comunicado oficial do governo britânico, a conversa entre a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, foi "robusta, mas construtiva" e pautada na cooperação para que o Reino Unido consiga sair da União Europeia com acordo.

Juncker reafirmou que a União Europeia não reabrirá o Acordo de Retirada, "que representa um cuidadoso e balanceado compromisso entre a UE e o Reino Unido, no qual ambos os lados fizeram concessões significativas para chegar a um acordo". No entanto, ele se mostrou aberto a esclarecer melhor a Declaração Política acordada entre as partes a fim de torná-la mais "ambiciosa" no que tange conteúdo e rapidez nas futuras relações entre a UE e o Reino Unido. Juncker também ressaltou que qualquer solução deverá ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pela UE.

Apesar dos desafios, informa o governo britânico, os dois líderes concordaram que suas equipes devem continuar conversando de modo a obter o apoio mais abrangente possível no Parlamento do Reino Unido e respeitar as linhas de ação acordadas pelo Conselho Europeu. May e Juncker devem se encontrar novamente no final deste mês para retomar as discussões.