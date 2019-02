'Juntos, podemos romper décadas de embate político', diz Trump no discurso anual

214

2019-02-06 09:35:23

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no discurso anual do Estado da União que os partidos republicano e democrata podem romper décadas de embate político, especialmente ao defender a cooperação entre a situação e a oposição.

Trump destacou feitos na área econômica em seus dois anos de governo. "Criamos 5,3 milhões de empregos", destacou o presidente, ressaltando que 600 mil postos foram gerados no setor manufatureiro. "A economia americana está crescendo duas vezes mais rápido na minha gestão", apontou, ressaltando que deseja "uma classe média maior e mais próspera do que nunca. "No mês passado, foram criados 304 mil empregos, o dobro do que era esperado.", apontou o presidente.

Ao começar o discurso, Trump afirmou que iria apresentar uma agenda de seu governo que é do povo americano. "Espero que iremos governar não como dois partidos, mas como uma nação", destacou. Na agenda, ele destacou a importância da "reconstrução da infraestrutura" e também da necessidade de "um sistema de imigração seguro e moderno e que busca atender a política externa que coloca os interesses da América em primeiro lugar."

Este é o primeiro discurso de Trump na Câmara dos Representantes que é presidida pela deputada Nancy Pelosi, com quem o presidente dos EUA mantém grande disputa política sobre a concessão de fundos do Congresso para a construção de um muro na fronteira com o México.