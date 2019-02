UE confirma reunião sobre Brexit entre Juncker e Theresa May na quinta-feira

214

2019-02-05 10:17:00

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, receberá na quinta-feira em Bruxelas e primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, para discutir a busca por um acordo para o Brexit, confirmou há pouco o porta-voz do órgão Executivo da União Europeia Margaritis Schinas.

Na semana passada, o Parlamento britânico aprovou uma emenda ao projeto de lei que regula a separação que deu a May autorização tentar renegociar o tratado originalmente firmado com a UE para acertar com o bloco "arranjos alternativos" que possam substituir o backstop, como é conhecido o mecanismo emergencial para evitar que se tenham de adotar controles de bens e pessoas na fronteira irlandesa no caso de a relação futura entre as duas partes não estar pronta ao fim do período de transição.

A União Europeia, por sua vez, voltou a afirmar reiteradamente que o acordo de retirada não pode ser reaberto. Ontem, o negociador-chefe da Comissão Europeia para o Brexit, Michel Barnier, sugeriu que Bruxelas estaria pronta a discutir "soluções alternativas" para a fronteira irlandesa durante o período de transição, o que exigira a aprovação pelo Parlamento britânico exatamente do tratado que ele rejeitou por maioria esmagadora em janeiro.