Forças Armadas venezuelanas não vão tolerar vandalismo, diz ministro

214

667164

2019-01-24 20:50:00

Agência Brasil

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, disse hoje (24), em pronunciamento pela TV venezuelana, que as Forças Armadas não tolerarão atos de vandalismo ou terrorismo e que os militares jamais se subordinarão a um governo que não seja eleito democraticamente pelo povo ou a uma potência estrangeira.

"Não vamos tolerar o vandalismo ou atos terroristas por parte de grupos que promovam a violência como um perverso mecanismo para alcançar seus fins", alertou o ministro, pouco tempo após os comandantes das oito regiões militares em que o território venezuelano é subdividido manifestarem lealdade ao presidente Nicolás Maduro e rechaçarem a ingerência externa.

Segundo López, o governo dos Estados Unidos lidera um movimento para deflagrar um vulgar golpe de Estado. Para o ministro, o propósito é arruinar ?projetos progressistas incômodos a suas ambições imperialistas?.

"Estão executando uma guerra híbrida sem precedentes contra a Venezuela. Uma guera que inclui bloqueio econômico-financeiro, sabotagens, notícias falsas e desinformação, entre outras técnicas, para gerar a ingovernabilidade e justificar uma intervenção militar", acrescentou Padrino López.

O ministro da Defesa condenou o gesto do presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, que ontem (23) autoproclamou-se presidente interino. Ele comparou o gesto à fracassada tentativa de golpe de Estado de abril de 2002.

Na ocasião, um grupo de militares, com o apoio de civis, sequestrou o então presidente Hugo Chávez. A partir da ação, o então presidente da Federação Nacional de Empresas Venezuelanas, Pedro Carmona Estanca, foi empossado presidente provisório. O ato contou com apoio dos Estados Unidos, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e de alguns líderes políticos mundiais.

?Ontem, vimos um evento condenável. Um senhor levantando as mãos e autoproclamando-se presidente da República?, afirmou o ministro Padrino López. "É preciso alertar o povo sobre o perigo que isso representa para a nossa integridade, independência e soberania", acrescentou.

"Nós que vivemos aqueles dias de abril de 2002 e temos as lembranças gravadas em nossas mentes, em nossos corações, pensamos que nunca mais aconteceria algo parecido na Venezuela", afirmou ainda o ministro.