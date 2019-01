Projeto de Trump para encerrar paralisação é derrotado no Senado

214

667129

2019-01-24 19:15:00

A proposta orçamentária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar a paralisação parcial do governo americano foi derrotada no Senado. Com 51 votos a favor e 47 contrários, o projeto de lei não conseguiu os 60 votos necessários para conseguir ser aprovado na Casa.

O plano de Trump previa US$ 5,7 bilhões para a construção de um muro na fronteira dos EUA com o México. A questão da fronteira é vista como o principal fator para o impasse no Senado em torno do Orçamento para o atual ano fiscal, que chega ao fim em setembro.