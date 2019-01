Mortos em conflitos na Venezuela podem chegar a 14, aponta ONG

214

Caracas viveu mais uma noite violenta na madrugada desta quinta-feira (24). Pneus queimados e bloqueios de manifestantes encapuzados foram vistos em vários pontos da capital da Venezuela.

Segundo dados da ONG Observatório Venezuelano de Conflitividade Social, houve 14 mortos desde o início dos protestos, na noite de terça-feira (22), um dia antes da marcha massiva contrária ao ditador Nicolás Maduro e em apoio a Juan Guaidó, que se proclamou presidente interino.

A ONG informa que 13 vítimas eram homens e uma mulher, com idades de 19 a 47 anos. Já a ONG Foro Penal afirmou que 200 pessoas foram presas nas últimas 48 horas.

A intensidade da repressão aumentou no fim da tarde e início da noite dessa quarta-feira (23), após os discursos de Diosdado Cabello e Maduro.

Emissoras colombianas e meios alternativos da Venezuela foram checar se a população havia atendido o apelo de Cabello para "cercar e proteger o Palácio de Miraflores". As imagens não mostravam viva alma em torno do edifício, fora as tropas de vigias que usualmente ficam por ali.

Autoridades apontam menos mortes

Uma fonte do Ministério Público da Venezuela informou nessa quarta que estavam sendo investigadas seis mortes ocorridas durante os protestos contra o governo Maduro. Horas depois, o governo do Estado de Táchira informou que outras duas pessoas tinham morrido nessa região.

A procuradoria confirmou que no Distrito de Sucre, no oeste de Caracas, duas pessoas morreram "em fatos que não envolvem funcionários de ordem pública". As mortes estavam sendo investigadas por promotores designados para o caso.

O Ministério Público está averiguando quatro mortes registradas "durante saques" que ocorreram no Estado de Bolívar, na fronteira com o Brasil, nas quais a entidade regional registrou várias manifestações contra o governo de Maduro.

Uma das vítimas foi identificada como Alixon Pizani, de 16 anos. Ele foi ferido com arma de fogo na terça-feira à noite no Distrito de Catia, em Caracas, mas não resistiu, informou ontem o Observatório Venezuelano de Conflito Social (OVCS). Meios de comunicação locais asseguram que as vítimas do Estado de Bolívar também receberam disparos enquanto participavam de saques.

A governadora de Táchira, Laidy Gómez, indicou em sua conta no Twitter que cinco pessoas receberam disparos, e duas delas morreram após apresentar "ferimentos na região do tórax e na axila".

Os incidentes violentos de Táchira, na fronteira com a Colômbia, ocorreram nessa quarta-feira em meio a um protesto antigoverno na capital, San Cristóbal, que tinha sido convocado pela oposição para assinalar a "ilegitimidade" de Maduro. A região é fortemente opositora.

Os manifestantes entraram em confronto com as forças de segurança, que usaram bombas de gás lacrimogêneo e disparos de balas de borracha para dispersar a multidão. Centenas de milhares de venezuelanos saíram nessa quarta-feira às ruas em todo o país para protestar contra o regime de Nicolás Maduro.

Com agências Folhapress e Estado