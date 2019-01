Trump diz que planeja fazer discurso sobre o Estado da União na próxima semana

214

2019-01-23

Presidente norte-americano deve discursar na próxima semana no Capitólio NICHOLAS KAMM / AFP/JC

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que planeja fazer o discurso sobre o Estado da União no Capitólio na próxima semana, apesar de pedidos da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi (Califórnia), de que ele adiasse sua fala devido a questões de segurança diante da paralisação parcial da máquina pública federal americana.

Em carta enviada a Pelosi, Trump disse que está "ansioso" para ver a deputada democrata e acrescentou que "seria muito triste para o nosso país se o discurso sobre o Estado da União não fosse feito dentro do prazo e no local estipulado". Quanto às questões de segurança, o presidente americano afirmou que tanto o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) quanto o Serviço Secreto dos EUA explicaram a ele "que não haveria absolutamente nenhum problema relativo a segurança com respeito ao evento".

O discurso sobre o Estado da União está programado para ocorrer na sede da Câmara dos Representantes na noite de 29 de janeiro.