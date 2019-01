Regime prende militares rebeldes e anula atos do Legislativo na Venezuela

214

2019-01-22 08:31:00

FolhaPress

De acordo com um comunicado oficial, os 27 rebeldes haviam assaltado um comando localizado no bairro do Petare e de lá teriam levado armamentos. O texto diz também que os oficiais se renderam quando chegou a Cotiza uma patrulha do Exército chefiada pelo capitão Gerson Soto Martínez.

Antes de serem presos, eles gravaram vídeos em que diziam desconhecer a autoridade do ditador Nicolás Maduro e pedindo apoio da população civil. O líder da rebelião foi identificado como o sargento Valdrén Figueroa.

Também nessa segunda-feira (21), o presidente do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, Juan José Mendoza, disse que as ações da Assembleia Nacional, desde que se encontra em desacato - ou seja, desde a presidência de Julio Borges (2017) até a atual, de Juan Guaidó - são nulas.

"A Assembleia Nacional não tem uma junta diretora válida, portanto está agindo fora da lei ao incitar a população a atos públicos. A nulidade de seus atos é absoluta."

Mendoza disse ainda que não se pode aplicar o artigo 350 da Constituição, como pede a Assembleia Nacional, que permite a desobediência civil em caso de o governante estar abusando de seu cargo e desrespeitando as leis do país.

Em Cotiza, moradores revoltados com o ocorrido com os soldados começaram uma manifestação na rua, reprimida com gás lacrimogêneo.

Por meio das redes sociais, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, disse que, sobre os oficiais rebeldes, cairá "todo o peso da lei".

Um dos líderes da oposição e ex-candidato a presidente, Henrique Capriles, do partido Primeiro Justiça, apoiou o levante de Cotiza e disse que se trata de um exemplo do descontentamento dentro das Forças Armadas do país.

Porém, fez um alerta. "Uma coisa é a cúpula, outra é a tropa. Ninguém nega que há um descontentamento e que a fome e a crise econômica também afetam os soldados e suas famílias, mas é preciso que se mobilizem também os da alta cúpula". Depois, voltou a dizer que "a situação do país é insustentável, todos os dias a crise econômica aumenta. O regime quer uma guerra? Isso nunca será uma solução".

Já o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, afirmou que não gostaria de ver "uma divisão das Forças Armadas, e sim que toda a família militar se junte a seu movimento".

Segundo o jornal Miami Herald, ex-generais do Exército, hoje exilados nos EUA, apoiam Guaidó. "Estamos num momento parecido ao de 2002" [quando um golpe de Estado derrubou Hugo Chávez do poder]", disse o general Herbert García Plaza, que hoje vive em Washington.

"As Forças Armadas hoje não têm o desejo de ir contra a população, caso haja protestos muito numerosos", disse ao jornal americano.

O presidente Jair Bolsonaro falou sobre os desdobramentos da crise política na Venezuela nesta segunda-feira. Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial , ele disse a jornalistas que espera que o "governo [do ditador Nicolás Maduro] mude rapidamente".