Sobe para 89 mortos e 51 feridos em explosão em gasoduto no México

214

666360

2019-01-21 12:49:54

Agência Brasil

O ministro da Saúde do México, Jorge Alcocer Varela, informou nesta segunda-feira (21) que subiu para 89 o número de mortos e 51 feridos em decorrência da explosão em um oleoduto da Petróleos Mexicanos (Pemex) em Tlahuelilpan, no estado de Hidalgo há três dias. As vítimas sofrem com queimaduras, segundo as autoridades.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que os feridos estão internados em diferentes hospitais, sendo que houve uma transferência para unidade especializada em tratamento de queimados em Galveston, Texas, Estados Unidos.

A explosão ocorreu no momento em que várias pessoas tentavam furtar combustível de dutos. A suspeita é que o acidente foi motivado pela perfuração dos dutos. Havia mulheres e crianças no local.

Por ordem do presidente do México, a partir desta segunda-feira o procurador-geral da República, Alejandro Gertz Manero, comandará as investigações sobre a explosão.