2019-01-19 17:53:01

Trump diz que um acordo comercial com a China "pode muito bem acontecer"

Antes das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China previstas para Washington no fim deste mês, o presidente dos EUA, Donald Trump, se mostrou esperançoso de que os dois países possam encontrar uma maneira de acabar com a disputa sobre tarifas. "Nós realmente tivemos um número muito extraordinário de reuniões e pode muito bem acontecer um acordo com a China", disse Trump a repórteres neste sábado.

O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, devem se reunir no fim de janeiro. Trump e o líder chinês Xi Jinping concordaram em 1º de dezembro suspender novos aumentos de tarifas por 90 dias enquanto negociam. Os dois lados impuseram um aumento de tarifas de até 25% sobre bilhões de dólares em mercadorias de cada país.