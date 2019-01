214

665830

2019-01-16 17:47:00

Theresa May vence moção de desconfiança no Parlamento por 325 votos a 306

May confirmou que o governo voltará ao Parlamento britânico com uma nova proposta de acordo de saída da UE PRU/AFP/JC

A primeira-ministra britânica, Theresa May, venceu a moção de desconfiança protocolada contra seu governo pelo Partido Trabalhista por 325 votos a 306.

Logo após o anúncio do resultado, há instantes, May confirmou que o governo voltará ao Parlamento britânico na segunda-feira com uma nova proposta de acordo de saída da União Europeia (UE), depois que a versão apresentada ontem pela administração perdeu por uma margem histórica na Casa.

A premiê também convidou líderes de partidos no Parlamento a se reunirem com ela, já nesta noite.

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, o mesmo que anunciou ontem a moção de desconfiança contra o governo de May, também fez breve pronunciamento após o anúncio do resultado da votação. "O governo deve remover a possibilidade de um Brexit sem acordo", afirmou.