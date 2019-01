Explosão deixa vários feridos em Paris e pode ter sido causada por vazamento de gás

214

665241

2019-01-12 14:07:00

Uma poderosa explosão seguida de incêndio, aparentemente causada por vazamento de gás em uma padaria em Paris, feriu diversas pessoas neste sábado (12), estourou janelas e revirou carros, afirmou a polícia da capital da França.

Bombeiros retiraram vítimas feridas de destroços de janelas e evacuaram moradores enquanto a fumaça se sobrepunha à Rue de Trevise, na região central de Paris.

Testemunhas descreveram o som da explosão como avassalador e apontaram que havia pessoas presas dentro de edifícios nas imediações do local do incidente. O asfalto ao redor do prédio residencial em cujo térreo fica a padaria ficou coberto por destroços e vidro quebrado.

Uma porta-voz da polícia de Paris disse que diversas pessoas ficaram feridas, mas não houve mortes. Sem autorização para ser nomeada publicamente, essa porta-voz afirmou que se acredita que a explosão tenha sido precipitada por um vazamento de gás.