Procurador tem inscrição profissional suspensa, e crise no Peru se agrava

214

664403

2019-01-08 01:00:00

A crise no Ministério Público do Peru, que investiga o pagamento de propinas a políticos pela empreiteira brasileira Odebrecht, é cada vez maior. O Conselho de Advogados de Lima (CAL) suspendeu a permissão para advogar do procurador-geral do país, Pedro Chávarry, ao acusá-lo de violar o Código de Ética. Com isso, ele não pode exercer o cargo. Ainda cabe apelação.

Há cerca de uma semana, Chávarry havia afastado do cargo os dois procuradores responsáveis pela Lava Jato local, mas os restituiu no dia seguinte. A medida contra ele foi tomada após uma reunião de quase três horas no domingo. Segundo o órgão, o procurador-geral não seguiu os artigos do Código de Ética que se referem à "obediência da Lei", ao dever de probidade e integridade, e ao dever de honestidade. O conselho não revelou mais detalhes sobre as infrações.

Os procuradores suspensos, José Domingo Pérez e Rafael Vela, eram os principais integrantes da equipe especial que investiga o caso Odebrecht no Peru. Diante da revolta popular e de protestos de cidadãos e políticos, Chávarry voltou atrás menos de 48 horas depois e reconduziu os dois a seus cargos.

A decisão obrigou os procuradores da Lava Jato peruana a adiarem a assinatura do acordo de leniência com a Odebrecht, que havia sido concluído em dezembro e seria assinado na sexta-feira. A empresa se comprometeu a entregar informações e documentos relevantes sobre o pagamento de suborno e da entrega de aportes econômicos a funcionários públicos e políticos peruanos.