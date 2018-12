EUA veem risco de não haver acordo comercial com Reino Unido pós-Brexit

214

663580

2018-12-31 10:48:00

O embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido, Robert "Woody" Johnson, mostrou dúvidas em entrevista à rádio BBC sobre a possibilidade de um grande acordo comercial bilateral, caso o Parlamento britânico aprove a proposta da premiê Theresa May para a saída do país da União Europeia, o Brexit.

Johnson disse à rádio BBC nesta segunda-feira que a negociação de um acordo comercial "grande" e "rápido" entre os dois aliados "não parece que seria possível", nos termos propostos pelo acordo defendido pela premiê.

O embaixador usou sua presença no rádio para reiterar as preocupações do presidente americano, Donald Trump, sobre o acordo proposto, que enfrenta forte oposição no Parlamento britânico. May tem afirmado que planeja realizar um voto sobre o Brexit em meados de janeiro.

Johnson afirmou que vê "derrotismo" na postura britânica em relação ao Brexit, que para ele não leva em conta fatores positivos na separação da UE.