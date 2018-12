Queda de helicóptero mata governadora e senador mexicanos

214

Folhapress

A governadora do estado de Puebla, no México, Martha Erika Alonso, morreu nesta segunda-feira (24) na queda do helicóptero em que viajava, dez dias após ter tomado posse. Ela estava acompanhada do marido, o senador e ex-governador de Puebla Rafael Moreno Valle, que também morreu. Não está clara a situação do piloto.

As mortes foram confirmadas pelo presidente Andrés Manuel López Obrador nas redes sociais.

Relatos da imprensa mexicana indicam que a queda ocorreu logo após a decolagem, da cidade de Puebla. As causas da queda ainda não estão claras. Pueblaé um dos estados mais populosos do México.

Membro do Partido da Ação Nacional (PAN, direita), Alonso, 45, se tornou a primeira governadora mulher de Pueblaem eleições muito violentas e disputadas. Um tribunal eleitoral precisou validar os resultados meses após a votação, devido a acusações de fraude.