Theresa May descarta plebiscito e quer votar o Brexit em janeiro

2018-12-18 01:00:00

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, descartou ontem realizar um novo plebiscito sobre a saída do país da União Europeia (UE), o Brexit. Falando no Parlamento britânico, ela revelou que deseja colocar em votação na Câmara dos Comuns o acordo fechado com o bloco na terceira semana de janeiro.

A premiê defendeu o acordo já existente como "o único possível". Ela se reuniu ao longo da última semana com lideranças da UE, em busca de garantias, sobretudo sobre o status futuro da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.

Líder do Partido Trabalhista, de oposição, Jeremy Corbyn foi bastante crítico em sua fala na Câmara dos Comuns. Segundo ele, a primeira-ministra levou o país à crise e não conseguiu nada nas recentes negociações com a União Europeia. "Um acordo inaceitável está sobre a mesa", afirmou Corbyn. Os oposicionistas insistem que a votação sobre o acordo atual ocorra antes do Natal, de modo que possam ser avaliadas alternativas, caso o documento seja rejeitado.