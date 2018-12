Imprensa da Itália destaca pedido de prisão de Battisti e possível extradição

A imprensa italiana destaca nesta sexta-feira (14) a decisão do ministro Luiz Fux , do Supremo Tribunal Federal (STF), de mandar prender o italiano Cesare Battisti, de 64 anos, apontado como terrorista. A medida abre espaço para a extradição, iniciativa que conta com o apoio do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e é elogiada pelas autoridades da Itália.