Trem-bala colide com locomotiva e deixa nove mortos na Turquia

Ao menos nove pessoas morreram e 47 ficaram feridas, três delas em estado grave, nesta quinta-feira, quando um trem-bala colidiu com uma locomotiva dentro de uma estação em Ancara, capital da Turquia. Ao menos 206 pessoas estavam a bordo do trem.

Equipes de resgate trabalharam para resgatar pessoas presas nos destroços na estação de Marsandiz, a oito quilômetros de distância do Centro. Não está clara ainda qual a velocidade dos veículos no momento do acidente e nem as causas do ocorrido, mas os trilhos estavam cobertos de neve.

O ministro dos Transportes, Cahit Turhan, afirmou que, entre os mortos, estão três maquinistas e que uma das vítimas chegou a ser resgatada com vida, mas morreu no hospital. Ele informou, também, que a colisão aconteceu seis minutos após a entrada da composição na estação de Marsandiz.

O trem, que seguia de Ancara para Konya (230 quilômetros ao Sul), colidiu com uma locomotiva que passava por uma avaliação de rotina na mesma via, informou o governador da capital, Vasip Sahin. A linha que liga as duas cidades foi inaugurada em 2011.