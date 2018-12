Trem-bala colide com locomotiva e deixa nove mortos na Turquia

Folhapress

Ao menos nove pessoas morreram e 47 ficaram feridas, três delas em estado grave, nesta quinta-feira (13) quando um trem-bala colidiu com uma locomotiva dentro de uma estação localizada no subúrbio de Ancara, capital da Turquia.

Equipes de resgate trabalharam para resgatar pessoas presas sob os destroços na estação de trem Marsandiz, a oito quilômetros de distância do centro da cidade. Não está claro ainda qual a velocidade dos veículos no momento do acidente e nem as causas do acidente, mas os trilhos estavam cobertos de neve.

O ministro dos Transportes, Cahit Turhan, afirmou que entre os mortos estão três maquinistas e que uma das vítimas chegou a ser resgatada com vida, mas morreu no hospital. Ele informou também que a colisão aconteceu seis minutos após a entrada da composição na estação de Marsandiz.

O trem, que seguia de Ancara para Konya (230 km ao sul, no centro do país), colidiu com uma locomotiva que passava por uma avaliação de rotina na mesma via, informou o governador da capital, Vasip Sahin. A linha que liga as duas cidades foi inaugurada em 2011.

O governador afirmou que os trabalhos de busca e resgate de vítimas prosseguem e que uma investigação técnica foi iniciada para esclarecer as causas da tragédia.

De acordo com o jornal local Hurriyet, 206 pessoas estavam a bordo do trem.

As imagens exigidas por canais locais mostram alguns vagões descarrilados e parte do trem sobre a ferrovia, coberta de neve. Uma passarela de pedestres desabou em consequência do acidente.