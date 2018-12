Turquia fará ofensiva na Síria contra militantes curdos

A Turquia lançará "em alguns dias" uma nova operação militar na Síria contra combatentes curdos apoiados pelos Estados Unidos. A notícia deve piorar as já abaladas relações entre turcos e norte-americanos, aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

No mês passado, forças turcas atacaram posições curdas na fronteira com a Síria, e ameaçaram expulsar a milícia curda síria conhecida como Unidades de Proteção do Povo, ou YPG. Esse grupo é o principal de uma milícia liderada pelos curdos que conteve o avanço do Estado Islâmico, com o apoio da coalizão liderada pelos EUA. Ancara, contudo, vê o YPG como terrorista por suas ligações com a insurgência curda dentro da Turquia.