Acordo do Brexit não será reaberto, diz presidente da Comissão Europeia

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou em discurso no Parlamento Europeu nesta terça-feira (11) que "todos devem saber que o acordo de saída do Reino Unido não será reaberto". Ele acrescentou, ainda, que "o acordo a que chegamos é o melhor possível. É um único acordo possível".

Juncker reforçou, da mesma forma que fez em seu Twitter, que "não há espaço para o propósito de renegociação", mas "há espaço suficiente para mais esclarecimentos e interpretação" do acordo do Brexit.

O "grande problema", na análise dele, "é o 'backstop' para a Irlanda", alternativa que seria usada para evitar uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Sobre isso, Juncker afirmou que "a Irlanda nunca será deixada sozinha".

Ainda nesta terça-feira, Juncker se encontrará com a primeira-ministra britânica, Theresa May, em Bruxelas, para discutir o acordo de divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia (UE). Theresa adiou a votação do Brexit no Parlamento nessa segunda-feira (10).