Theresa May adia votação do Brexit no Parlamento

O dia de ontem era considerado crucial para a aprovação do documento do Brexit, acordado entre a primeira-ministra britânica, Theresa May, e líderes europeus. Porém, duas decisões podem mudar os rumos da saída do Reino Unido da União Europeia (UE). A própria premiê pediu para que o Parlamento adiasse a votação do documento, e o Tribunal Europeu de Justiça decidiu que o Reino Unido pode interromper unilateralmente seu processo de desligamento da UE.

O Legislativo se pronunciaria hoje sobre os termos do documento acordado. May avaliou que não conseguiria conter, a tempo da sessão, o motim de parte significativa de seus correligionários do Partido Conservador. Eles se opõem, sobretudo, ao item que prevê o estabelecimento de uma união aduaneira temporária entre o Reino Unido e a UE para evitar a volta de uma "fronteira dura" entre as duas Irlandas, caso a futura relação entre as partes não tenha sido desenhada até o fim do período de transição pós-Brexit (dezembro de 2020, com possibilidade de extensão). Vários deputados da oposição insistem que um novo plebiscito aconteça, e alguns deles sugerem que desejam uma moção de censura contra May.