Putin alerta que, se EUA construir mísseis, Moscou fará o mesmo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou ontem que, se os Estados Unidos se retirarem de um importante tratado nuclear e começarem a desenvolver mísseis de médio alcance banidos pelo acordo, Moscou também o fará. Os comentários de Putin, divulgados por agências de notícias russas, foram feitos um dia depois de o Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, anunciar durante reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que Washington irá suspender obrigações previstas no Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF, pela sigla em inglês) em 60 dias, devido à suposta violação do acordo por Moscou.

O governo russo nega que tenha violado o tratado, assinado em 1987. No mês passado, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a decisão de abandonar o INF, que vem sendo considerado um marco da segurança global desde então, com a alegação de que Rússia e China - que não é signatária do tratado - o teriam violado.