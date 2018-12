Erdogan exige extradição de suspeitos de matar jornalista

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu a extradição para a Turquia dos sauditas suspeitos do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, crítico ao governo da Arábia Saudita, morto no consulado árabe em Istambul, em outubro. A promotoria saudita acusou 11 pessoas pelo assassinato, cinco das quais devem enfrentar uma possível pena de morte.

"Como o crime aconteceu na Turquia, acreditamos que os criminosos têm de voltar para a Turquia. Fizemos uma solicitação oficial, mas os sauditas declinaram de nossa solicitação", disse Erdogan no domingo, ao final da cúpula do G-20, em Buenos Aires.

Segundo o líder turco, apenas o premiê do Canadá, Justin Trudeau, levou ao G-20 a questão da morte de Khashoggi. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu ao príncipe herdeiro, em Buenos Aires, que aceite a cooperação internacional para investigar a morte do jornalista.