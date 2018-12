Calor e vento agravam incêndios no norte da Austrália

Agência Brasil

O calor e o vento agravam os mais de 110 incêndios florestais que há duas semanas ardem no nordeste da Austrália, onde as autoridades estão em alerta para a formação de um ciclone tropical. "Possibilidades de ventos fortes, granizo e chuvas. Pode ser que as condições dos incêndios de Queensland piorem", afirmou no Twitter o Escritório de Meteorologia.

Pelo menos uma pessoa morreu por causa desses incêndios que afetam o estado de Queensland, onde mais de 527 mil hectares foram queimados. Uma das regiões que mais preocupa os bombeiros é a ilha North Stradbroke, a leste de Brisbane, capital de Queensland, onde teme-se que as chamas passem para as ilhas próximas de Russell e Macleay.

"A nossa maior área de preocupação é realmente a da ilha Stradbroke, no sudeste de Brisbane. Esse incêndio é muito dinâmico e esperamos que os fortes ventos hoje alimentem esse fogo", disse o subcomissário dos Serviços de Emergência e Incêndios de Queensland, Michael Wassing, ao Canal 9 de televisão.

"Não há impacto nas áreas residenciais, mas há muita fumaça sobre o sudeste de Queensland, em particular em Brisbane", acrescentou Wassing.

O centro de Queensland é a outra região que concentra os trabalhos dos bombeiros, que, através do seu portal na internet, alertaram a população de Captain Creek, situada a 467 de Brisbane, a se preparar para uma possível evacuação.

Na mesma região, os bombeiros pediram a várias comunidades para se manterem informadas, enquanto solicitaram aos evacuados para não retornar às suas casas porque as condições continuam sendo "extremamente perigosas".