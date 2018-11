Partido irlandês diz que não apoiará acordo do Brexit sob nenhuma circunstância

A líder do Partido Unionista Democrático (DUP), Arlene Foster, disse que seu partido não apoiará o atual acordo do Brexit "sob nenhuma circunstância". A declaração aconteceu minutos após os líderes da União Europeia terem comunicado a aprovação do pacto.

Segundo Foster, o acordo atual separa a Irlanda do Norte do Reino Unido. Ela defende mais negociações para formatar um novo plano.

"Acredito que nós deveríamos usar o tempo agora para procurar uma terceira via, um meio diferente e melhor", disse à BBC.