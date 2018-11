Premiê da Espanha visita Cuba, em sinal de aproximação bilateral

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, iniciou nesta quinta-feira uma visita a Cuba. Trata-se da primeira viagem de um premiê do país europeu à ilha em três décadas, em um sinal de melhora na relação bilateral entre Cuba e sua ex-metrópole.

Sánchez deve se reunir com autoridades e intelectuais, durante a visita de dois dias. Ele também terá reuniões de negócio em um hotel que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em uma lista de locais banidos para visitantes americanos.

O premiê espanhol não deve se reunir com dissidentes. Ele viaja acompanhado de Josep Borrell, ministro das Relações Exteriores espanhol, e Reyes Maroto, ministro da Indústria, Comércio e Turismo, bem como de cerca de vinte empresários.

Sánchez deve se reunir com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel e assinar vários acordos. Ele terá na sexta-feira um evento no Grand Packard Hotel, recém-inaugurado e gerenciado pela companhia espanhola Iberostar. Considerado um dos hotéis mais luxuosos de Cuba, o Grand Packard foi incluído na semana passada pelo governo Trump em uma lista na qual cidadãos dos EUA não devem visitar, como parte das sanções de Washington contra Cuba. Fonte: Associated Press.