Países concordam em estender período de transição do Brexit

O negociador-chefe da União Europeia (UE) para o Brexit, Michel Barnier, informou ontem que, a princípio, todos os países do bloco concordaram em estender o período de transição do Brexit, mas ainda "precisamos concordar em como estender e uma data fixa", destacando que, nesta semana, irá propor um prazo de término. "A transição pode ser prorrogada uma vez, por um período limitado, sem data acordada ainda", disse Barnier.

Segundo o negociador, o "objetivo é usar a transição para encontrar um acordo global sobre o comércio que evitaria 'fronteiras duras' na Irlanda", acrescentando que o que o Reino Unido propõe é uma área de livre comércio no futuro.

Em coletiva de imprensa, Barnier pediu para que ministros da UE apoiem o projeto de acordo. "Estamos em um momento decisivo no processo do Brexit", destacando que a discussão sobre os laços futuros ainda está em curso. "Agora, mais do que nunca, todos nós devemos permanecer calmos." O negociador-chefe ressaltou que a transição é indispensável para o Reino Unido e que a possível extensão da transição envolveria negociações sobre uma contribuição financeira britânica.