Sobe para 79 número de mortos em incêndio na Califórnia

Subiu para 79 o número de mortos em decorrência do incêndio que atinge a Califórnia. Somente no norte do estado, o Camp Fire, considerado o pior já registrado nos EUA em um século, já deixou 76 mortos. Outras três vítimas foram registradas em um incêndio no sul do estado, o Woolsey Fire.

Neste domingo, as equipes de combate às chamas no Norte da Califórnia se preparavam para enfrentar ventos fortes, que poderiam corroer os ganhos já obtidos na contenção do fogo. O incêndio já destruiu mais de 600 quilômetros quadrados e quase 10 mil casas, e era considerado 55% contido.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou que domingo, a área poderia receber ventos sustentados de 32 quilômetros por hora (Km/h), com rajadas de 64 km/h, o que poderia tornar difícil para as equipes continuarem progredindo contra o incêndio. Está prevista chuva para o meio da semana, o que poderia ajudar os bombeiros, mas também complicar a busca por restos mortais.

Centenas de investigadores estão vasculhando os escombros em busca de mortos, mas quase 1.300 pessoas permanecem desaparecidas por mais de um semana após o incêndio ter começado no condado de Butte, informou o xerife Kory Honea neste fim de semana. Autoridades salientam que a longa lista não significa que todas essas pessoas foram mortas. Centenas de pessoas já foram localizadas pelas equipes de busca, mas o número total de desaparecidos continua crescendo porque novos nomes são adicionados por seus familiares. Honea suplicou que pessoas que deixaram suas casas por causa do fogo observem a lista de desaparecidos e entrem em contato caso seus nomes estejam citados.

Os restos mortais de mais cinco pessoas foram encontrados neste sábado, sendo quatro no vilarejo dizimado de Paradise e um na cidade vizinha de Concow, elevando o número de mortos para 76.

O presidente dos EUA, Donald Trump, percorreu a área afetada neste sábado, ao lado do atual governador e do governador eleito da Califórnia, ambos democratas que trocaram farpas afiadas com a administração republicana. Ele também visitou o sul da Califórnia, onde bombeiros estavam fazendo progresso em um incêndio florestal que atingiu comunidades a oeste de Los Angeles e de Thousand Oaks e Malibu, matando três pessoas.

Trump prometeu total apoio do governo federal. "Nunca vimos algo assim na Califórnia, nunca vimos nada assim ainda. É como uma devastação total", disse Trump, em meio à ruínas de Paradise.